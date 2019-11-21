У Ford требуют лишить кроссовер Ford Mach-E названия Mustang

На территории США даже создали петицию, которую уже подписали более 3,5 тыс. человек.



Автором петиции выступил местный журналист и по совместительству знаток истории Ford Mustang Джимми Дисмор.

Он заявил, что кроссовер Ford Mach-E не имеет права носить название Mustang, так как концепция модели не соответствует идее пони-кара.

В петиции от автопроизводителя требуют убрать не только название Mustang, но и все логотипы культового пони-кара.

По мнению Дисмора, все это является большой ошибкой, так как выпущенный кроссовер совсем не соответствует оригинальной модели.

Также автоэнтузиаст заявил, что использование названия Mustang в электрическом кроссовере это оскорбительно. Пока комментариев по этому поводу от представителей компании не поступало.