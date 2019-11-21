На территории США даже создали петицию, которую уже подписали более 3,5 тыс. человек.
У Ford требуют лишить кроссовер Ford Mach-E названия Mustang
22.11.2019 00:15
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Автором петиции выступил местный журналист и по совместительству знаток истории Ford Mustang Джимми Дисмор.
Он заявил, что кроссовер Ford Mach-E не имеет права носить название Mustang, так как концепция модели не соответствует идее пони-кара.
В петиции от автопроизводителя требуют убрать не только название Mustang, но и все логотипы культового пони-кара.
По мнению Дисмора, все это является большой ошибкой, так как выпущенный кроссовер совсем не соответствует оригинальной модели.
Также автоэнтузиаст заявил, что использование названия Mustang в электрическом кроссовере это оскорбительно. Пока комментариев по этому поводу от представителей компании не поступало.
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