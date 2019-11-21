Самый маленький кроссовер Hyundai запатентован в России

Hyundai в феврале 2019 года подала заявку на оформление патента для кроссовера Venue. Изображение машины в базе Федерального института промышленной собственности зарегистрировано согласно заявлению, поступившему от Hyundai Motor и Kia Motors Corp.

Hyundai Venue является самым маленьким кроссовером в модельном ряду марки, который производят в Корее. В США «паркетник» только поступает в продажу.

Его предложат с 1,6-литровым ДВС мощностью 152 л.с. Трансмиссия для Venue предусмотрена механическая или вариатор. Привод для паркетника только передний.

В Индии кроссовер предлагают с бензиновым 1,2-литровым агрегатом, дизельным мотором объёмом 1,4 и литровым бензиновым турбомотором.

На рынке США корейский кроссовер оценили в эквиваленте 1,1 миллиона рублей, а на домашнем рынке Hyundai за Venue просит 798 тысяч рублей, тогда как в Индии за 578 тыс. рублей. Когда Hyundai Venue появится в РФ неизвестно.