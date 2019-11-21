Karma выпустит пикап, который составит конкуренцию модели от Tesla, об этом заявил глава Karma Automotive Лян Чжоу.
Компания Karma разработает электрический пикап
Согласно заявлению Чжоу, компания выпустит настоящую машину, а не «пустые слова», которые звучат от Илона Маска.
Karma Automotive является молодой компанией. Она создана в 2014 году после того как выкупила активы Fisker Automotive.
При этом марка является очень перспективной и сейчас активно привлекает к себе не только инвесторов, но и стартапы, которые обладают нужными для автопроизводителя технологиями.
Свое заявление Лян Чжоу подкрепил тизерами пикапа Karma. На изображении можно увидеть, что автомобиль получил двухрядную кабину и небольшой грузовой отсек.
Презентация рабочего прототипа пикапа состоится 22 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Стоит отметить, что Илон Маск тоже намерен выпустить электрический пикап, но когда это произойдет пока точно неизвестно.