Компания Karma разработает электрический пикап

Karma выпустит пикап, который составит конкуренцию модели от Tesla, об этом заявил глава Karma Automotive Лян Чжоу.

Согласно заявлению Чжоу, компания выпустит настоящую машину, а не «пустые слова», которые звучат от Илона Маска.

Karma Automotive является молодой компанией. Она создана в 2014 году после того как выкупила активы Fisker Automotive.

При этом марка является очень перспективной и сейчас активно привлекает к себе не только инвесторов, но и стартапы, которые обладают нужными для автопроизводителя технологиями.

Свое заявление Лян Чжоу подкрепил тизерами пикапа Karma. На изображении можно увидеть, что автомобиль получил двухрядную кабину и небольшой грузовой отсек.

Презентация рабочего прототипа пикапа состоится 22 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Стоит отметить, что Илон Маск тоже намерен выпустить электрический пикап, но когда это произойдет пока точно неизвестно.