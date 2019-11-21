Концерн General Motors официально объявил о завершении выпуска переднемоторных Chevrolet Corvette.
Концерн GM выпустил последний переднемоторный Chevrolet Corvette
21.11.2019 14:18
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Недавно с конвейера сошел последний экземпляр автомобиля с расположением двигателя в передней части. Отмечается, что на конвейере спорткар продержался дольше, чем предполагалось ранее.
Причина в забастовке на предприятии компании, которая продлилась полтора месяца.
В связи с этим подготовка к запуску среднемоторной модели была приостановлена.
Последним сошедшим с конвейера переднемоторным Chevrolet Corvette стал экземпляр, выполненный в черном цвете. Это была особая версия с приставкой к названию Adrenaline Red.
Она оснащена 8-цилиндровым двигателем объёмом 6,2 литра. Его мощность, работая в паре с 7-скоростной «механикой» составляет 659 л.с.
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