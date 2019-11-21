Концерн GM выпустил последний переднемоторный Chevrolet Corvette

Недавно с конвейера сошел последний экземпляр автомобиля с расположением двигателя в передней части. Отмечается, что на конвейере спорткар продержался дольше, чем предполагалось ранее.

Причина в забастовке на предприятии компании, которая продлилась полтора месяца.

В связи с этим подготовка к запуску среднемоторной модели была приостановлена.

Последним сошедшим с конвейера переднемоторным Chevrolet Corvette стал экземпляр, выполненный в черном цвете. Это была особая версия с приставкой к названию Adrenaline Red.

Она оснащена 8-цилиндровым двигателем объёмом 6,2 литра. Его мощность, работая в паре с 7-скоростной «механикой» составляет 659 л.с.