В 2020 году Ferrari снизит темпы обновления модельного ряда

При этом итальянская компания продолжит следовать пятилетнему плану, в рамках которого запланирован выпуск 15 новых моделей.

В будущем году Ferrari снизит темпы обновления модельного ряда, в связи с необходимостью сосредоточится на уже существующих моделях и их продвижении.

Популяризировать будут автомобили, представленные за последний год. Речь идет о моделях SF90 Stradale, F8 Tributo, F8 Spider, 812 GTS и Roma.

Именно на этих автомобилях и сосредоточатся в компании.

В дальнейшем Ferrari выпустит два новых автомобиля из новых для себя сегментов, а еще планируется выпуск гибридных моделей и внедорожника Purosangue.