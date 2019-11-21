Составили топ-10 самых продаваемых моделей LCV в Москве

Российские аналитики рассказали о самых востребованных легких коммерческих автомобилей в Москве за десять месяцев этого года.

В отчетный период в столице России было реализовано 13 300 новых LCV, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года результат оказался на 4% хуже.

Чаще всего в этом году продавались Ford Transit, которые остаются лидерами на рынке. Их объёмы продаж за 120 месяцев 2019 года составили 2,7 тыс. экземпляров, что на 42% больше.

Второй результат показал GAZ Gazelle NEXT – 2,4 тыс. ед., что на 7% меньше. В тройке лидеров располагается фургон LADA Largus VU (1,7 тыс. ед.; +2%).

На четвертом и пятом месте по объёмам продаж оказались GAZ 3302 (784 ед.; +28%) и Mercedes-Benz V-Class (636 ед.; -25%).

Шестая и седьмая строчка в рейтинге оказалась за Volkswagen Caravelle (517 ед.; -18%), Volkswagen Transporter (401 ед.; рост в 2,2 раза) и замыкает топ-10 Peugeot Traveller (279 ед.; +37%), Volkswagen Multivan (246 ед.; -15%) и Peugeot Expert (244 е.; +66%), пишет агентство «Автостат».