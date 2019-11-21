Компания Maserati разрабатывает новейший спорткар

В компании распространили первые изображения с тестовым мулом новинки.

Основной для мула стал Alfa Romeo 4C. Новейший спорткар, название которого пока не раскрывают, будет оснащен силовой установкой, разработанной собственными силами Maserati Innovation Lab.

Этот двигатель придет на смену силовым установкам от Ferrari, которые используются, в том числе и в кроссовере Levante. Презентация новинки состоится в конце весны следующего года.