Стало известно, какие цвета авто являются самыми популярными

Компания Axalta, которая занимается выпуском красок и эмалей для автомобилей, рассказала о тенденциях на рынке.

Согласно отчету, автомобилисты стали отдавать предпочтение более ярким цветам при выборе машины. Оказалось, что черный цвет стал терять популярность, уступая более ярким оттенкам.

Впрочем, в зависимости от региона и периода рейтинг самых популярных цветов меняется. Исследование по итогам этого года показало, что лидером остается белый цвет кузова, который лидирует девять лет подряд.

В этом году на этот вариант пришлось 38%. У черных автомобилей результат составил 19%, а в тройке самых популярных оказались серые машины – 13%.

На четвертой строчке располагается серебристый цвет. В эти четыре цвета оказались окрашены 80% выпущенных в мире автомобилей.

При этом в США лидируют красный и синий цвета, а вот россияне предпочитают коричневые и бежевые автомобили. В Европе лидирует серый цвет, а белый оказался только на второй строчке.