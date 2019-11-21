Компания Axalta, которая занимается выпуском красок и эмалей для автомобилей, рассказала о тенденциях на рынке.
Стало известно, какие цвета авто являются самыми популярными
Согласно отчету, автомобилисты стали отдавать предпочтение более ярким цветам при выборе машины. Оказалось, что черный цвет стал терять популярность, уступая более ярким оттенкам.
Впрочем, в зависимости от региона и периода рейтинг самых популярных цветов меняется. Исследование по итогам этого года показало, что лидером остается белый цвет кузова, который лидирует девять лет подряд.
В этом году на этот вариант пришлось 38%. У черных автомобилей результат составил 19%, а в тройке самых популярных оказались серые машины – 13%.
На четвертой строчке располагается серебристый цвет. В эти четыре цвета оказались окрашены 80% выпущенных в мире автомобилей.
При этом в США лидируют красный и синий цвета, а вот россияне предпочитают коричневые и бежевые автомобили. В Европе лидирует серый цвет, а белый оказался только на второй строчке.