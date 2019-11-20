Компьютерная диагностика Land Rover и Jaguar

Диагностика состояния авто при помощи компьютерных технологий – это своеобразный способ проведения «сеанса общения» между проверочной системой и электронным бортовым компьютером авто Land Rover и Jaguar. Суть процесса заключается в считывании кодов DTC, зафиксированных электронными автоматическими системами автомобиля. Это позволяет быстро выявить причину неисправности и подобрать правильный способ решения проблемы.

Суть и преимущества компьютерной диагностики

Суть процесса заключается в использовании специального считывающего оборудования и программных приложений, проверяющих и тестирующих работоспособность систем управления. Зайдя на страницу https://www.lrservice.by/diagnostika/, вы сможете записаться на компьютерную диагностику своего Land Rover или Jaguar. Для этого используются системы, предназначенные для транспортных средств указанных брендов. Плюсы такой диагностики очевидны:

Применение программ с последними обновлениями, что гарантирует актуальность полученных данных.

Быстрота перепрограммирования электронных модулей авто.

Высокая точность определения проблемы.

Полную безопасность программного обеспечения.

Понятный результат диагностических работ с распечаткой.

Оперативность выполнения работ любой сложности.

Качественная проверка позволяет быстро выявлять проблемы работы двигателя и других функциональных автомобильных узлов, что положительно сказывается на скорости ремонта и устранения причин неисправностей.

Какие программы и оборудование используются во время диагностики

В специализированных сервисах используются современные диагностические устройства, предназначенные для LandRover и Jaguar. Например, для последних моделей применяется система SDD версии 148, специализированное аппаратное обеспечение с оригинальным происхождением.

Для несколько устаревших моделей авто применяются системы диагностики предшествующего поколения IDS. Работают они на базе совместимых устройств VCM. Плюсы такой диагностики заключаются в возможности изменения обменных протоколов, осуществлении перепрограммирования. Бортовые компьютеры автомобилей 2000-2005 года диагностируются с помощью системы Т-4.

В качестве результата немаловажную роль играет также мастерство и умение пользоваться программным обеспечением специалиста. Электрики-диагносты способны устранить неполадку любой сложности.