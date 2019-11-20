Опубликовали первые фотографии интерьера новой Kia Optima

KIA недавно на тизерах показала облик нового поколения Optima, но салон будущей новинки корейская компания пока не раскрывала.

Презентация KIA Optima пройдет 12 декабря, но ее интерьер можно рассмотреть сейчас. Фото салона опубликовал зарубежный ресурс Thekoreancarblog.

Журналистам портала удалось получить в руки брошюру и сфотографировать изображения на ней.

В целом KIA Optima получила полностью новую внешность и интерьер, где будет установлен большой 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов.

На представленных фото также можно увидеть новые дефлекторы воздуховодов, а также отсутствие привычного селектора автоматической коробки передач, вместо которого будет установлена поворотная «шайба».

Также Optima получит 4-спицевый руль. Предположительно, под капотом KIA Optima будут устанавливать 1,6 и 2,5 литровые турбомоторы. Трансмиссия будет предлагаться автоматическая восьмидиапазонная или восьмиступенчатый «робот».

В Южной Корее KIA Optima в продаже появится до конца года, а на других рынках модель стоит ожидать в первой половине 2020 года. В РФ «Оптима» появится в четвертом квартале следующего года.