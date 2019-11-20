Skoda в феврале 2020 года представит новый бюджетный кроссовер

Skoda в Индии в феврале следующего года представит новый концепт на модернизированной платформе MQB.

Чешской компании VW Group позволила разработать новую бюджетную платформу, на которой будут разрабатываться автомобили для индийского и других развивающихся рынков. Платформа получила обозначение MQB A0 IN.

На ней уже создан кроссовер, который представят на мотор-шоу Auto Expo в Нью-Дели.

В продажу «паркетник» поступит в 2020 году, а в 2021 году на бюджетной «тележке» выпустят седан.

Кроссовер и седан на платформе MQB A0 IN будут собирать в Индии, и как известно для локализации производства чешская компания инвестирует 1 млрд евро.

Предположительно, чешская компания на платформе MQB A0 IN создаст удешевленный вариант кроссовера Kamiq, а что касается «четырехдверки», то в ее основе скорее всего ляжет модернизированная версия Scala.

Стоит отметить, что индийский рынок сейчас является одним из самых крупных в мире, но тут в основном приобретаются очень дешевые машины.

К тому же в Индии пока более мягкие требования по вредным выбросам и безопасности, поэтому европейской Skoda есть на чем сэкономить, чтобы предложить конкурентную модель. Сейчас в Индии лидерами рынка являются Maruti Suzuki и Hyundai.