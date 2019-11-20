Автопроизводитель опубликовал первый тиезр новинки, которую планирует представить в рамках автошоу в Лос-Анджелесе.

Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер, и как ожидается, им окажется Kia Seltos в версии для североамериканского рынка.

В дальнейшем эта модель будет представлена и в России. По предварительным данным этот кроссовер в нашу страну приедет в следующем году.

Между тем, презентация Kia Seltos впервые состоялась в Индии и проходила в летом этого года.