Автопроизводитель опубликовал первый тиезр новинки, которую планирует представить в рамках автошоу в Лос-Анджелесе.
Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер
20.11.2019 20:29
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Kia представит в Лос-Анджелесе новый компактный кроссовер, и как ожидается, им окажется Kia Seltos в версии для североамериканского рынка.
В дальнейшем эта модель будет представлена и в России. По предварительным данным этот кроссовер в нашу страну приедет в следующем году.
Между тем, презентация Kia Seltos впервые состоялась в Индии и проходила в летом этого года.
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Kia Seltos
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