Внедорожник GAC GS8 начал поступать к российским дилерам

Журналистам «Китайских автомобилей» уже удалось заметить внедорожник у дилера китайской марки в Москве.

О том, что внедорожник GAC GS8 появится на российском рынке стало известно давно. Позже выяснилось, что его продажи стартуют уже в декабре, а теперь оказалось, что GAC GS8 начал поступать к российским дилерам.

Более того, подтвердилась информация, что «Автолайт» станет дилером GAC Motor в Москве. Именно этому дилеру и привезли первые внедорожники.

Сам дилерский центр будет открыт 10 декабря, тогда же состоится и российская презентация внедорожника. Предварительная стоимость новинки составит 1,8 млн рублей минимум.