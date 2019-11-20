Названы победители конкурса «Всемирный женский автомобиль 2019 года»

В Дубае закончилась автовыставка, где и были подведены итоги конкурса «Всемирный женский автомобиль 2019 года».

Победителем этого конкурса признали автомобиль Mazda3, но еще были названы лучшие в нескольких других категориях.

Так, лучшей машиной по версии женщин для поездок по городу стал Kia Xceed. В категории лучшего среди «зеленых» машин победителем стал Kia Soul EV, а BMW 8-серии был признан лучшим люксовым автомобилем.

Звание лучшего спортивного автомобиля года получил Porsche 911, а лучшего внедорожника — Range Rover Evoque.

Все автомобили в рамках конкурса оценивали по целому ряду критерием, а жюри было представлено 41 женщиной с опытом в автогонках и автомобильной журналистике.