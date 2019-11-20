Китайский бренд официально анонсировал новую версию для своего популярного кроссовера.
Haval назвал дату премьеры «заряженного» Haval H6 GT
20.11.2019 14:27
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Haval назвал дату премьеры «заряженного» Haval H6 GT, предварительная стоимость которого составит 139 900 юаней или около 1,3 млн рублей.
Согласно официальной информации, новинка будет представлена 22 ноября, а местом дебюта выбрали автосалон в Гуанчжоу.
От обычного кроссовера «заряженный» вариант будет отличаться накладками на нижней части дверей, новыми рейлингами, противотуманными фарами и черной окантовкой окон.
В движение автомобиль будет приводиться двухлитровым турбодвигателем мощностью 224 л.с. при 385 Нм крутящего момента.
В качестве трансмиссии предложат 7-ступенчатый робот с мокрыми сцеплениями, который передаст крутящий момента на все колеса. Разгон кроссовера до первой сотни составит около 8 сек.
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