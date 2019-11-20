Китайский бренд официально анонсировал новую версию для своего популярного кроссовера.

Haval назвал дату премьеры «заряженного» Haval H6 GT, предварительная стоимость которого составит 139 900 юаней или около 1,3 млн рублей.

Согласно официальной информации, новинка будет представлена 22 ноября, а местом дебюта выбрали автосалон в Гуанчжоу.

От обычного кроссовера «заряженный» вариант будет отличаться накладками на нижней части дверей, новыми рейлингами, противотуманными фарами и черной окантовкой окон.

В движение автомобиль будет приводиться двухлитровым турбодвигателем мощностью 224 л.с. при 385 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии предложат 7-ступенчатый робот с мокрыми сцеплениями, который передаст крутящий момента на все колеса. Разгон кроссовера до первой сотни составит около 8 сек.