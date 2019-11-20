Bugatti может выпустить практичный электромобиль

В компании Bugatti рассматривают возможность выпуска четырёхместного автомобиля, оснащенного полностью электрической силовой установкой стоимость около 1 млн евро.

Пока руководство Bugatti ведет переговоры с материнской компанией Volkswagen, и если последняя даст проекту «зеленый свет», то модель будет выпущена.

Сейчас известно, что новый электрокар будет иметь отличия от Chiron в дизайне, но при этом его планируют сделать практичным.

В компании уверены, что выпущенный электромобиль позволит увеличить объёмы производства и продажи.