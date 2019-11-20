В компании Bugatti рассматривают возможность выпуска четырёхместного автомобиля, оснащенного полностью электрической силовой установкой стоимость около 1 млн евро.
Bugatti может выпустить практичный электромобиль
20.11.2019 14:20
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Пока руководство Bugatti ведет переговоры с материнской компанией Volkswagen, и если последняя даст проекту «зеленый свет», то модель будет выпущена.
Сейчас известно, что новый электрокар будет иметь отличия от Chiron в дизайне, но при этом его планируют сделать практичным.
В компании уверены, что выпущенный электромобиль позволит увеличить объёмы производства и продажи.
Рекордный Bugatti Chiron выставлен на продажу за 332 миллиона рублей
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