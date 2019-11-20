Названы автомобили B-класса по средневзвешенной цене в РФ

В России рассказали о популярных автомобилях и их средней стоимости за период продаж с января по сентябрь 2019 года.

Как отмечают аналитики «Автостат», в отчетный период автомобили В-класса заняли долю в продажах – 38%.

Средняя стоимость таких машин варьируется от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самый дешевый автомобиль сегмента это Лада Гранта.

Ее средневзвешенная стоимость составила 528 тыс. рублей. Следующими в списке оказались седан Datsun on-DO и хэтчбек mi-DO со средней стоимостью 566 000 и 621 000 рублей соответственно.

Средняя цена Renault Logan в кузове седан составила 723 тыс. рублей и он находится на четвертой позиции. Пятым в списке стал LADA Vesta, а следом за ним находится седан XRAY.

Их средневзвешенная цена составляет 758 000 и 760 000 рублей.

Далее в рейтинге оказались: хэтчбек Renault Sandero (784 000 руб.), Volkswagen Polo (854 000 руб.), Hyundai Solaris (906 000 руб.), KIA Rio (949 000 руб.) и лифтбек Skoda Rapid (961 000 руб.).