Jaguar попрощается с седаном XJ спецверсией XJ Collection

Новый Jaguar XJ будет уже совершенно другим автомобилем, в котором изменится дизайн, платформа и силовые установки, в том числе появится и полностью электрическая версия.

С актуальным поколением седана компания решила попрощаться с помощью специальной версии, которая получила название XJ Collection Special Edition, выйдет в количестве всего 300 экземпляров и будет доступна только на территории США.

Один экземпляр автомобиля оценили от 85 тыс. долларов или около 5,5 млн рублей. Модель в финальной версии создали на базе длиннобразного варианта XJL Supercharged, укомплектованного 5,0-литровым 8-цилиндровым двигателем.

Его мощность составляет 477 л.с., а работает он в паре с 8-скоростной автоматической КП. Отличается XJ Collection эксклюзивными вариантами сочетания цветов кузова и салона, декоративными элементами из дубового шпона с лазерной гравировкой, а также надписями «XJ One of 300 Collection».