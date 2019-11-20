Названы топ-10 регионов РФ по числу автомобилей корейских марок

В нашей стране насчитали порядка 5 млн зарегистрированных корейских автомобилей по состоянию на середину года.

В автопарке доля таких машин составляет 11,4%. Из общего числа корейских машин 82% приходится на модели брендов Hyundai и KIA.

Больше всего авто корейских брендов зарегистрировано в Москве – 515,7 тыс. ед.

Подмосковье и Краснодарский край оказались в тройке лидеров по числу автомобилей корейских марок с результатом 468,6 тыс. и 274,9 тыс.экземпляров.

В первую пятерку вошли Санкт-Петербург и Ростовская область – 246,9 тыс. и 212,9 тыс. ед.

В десятке лидеров оказались: Татарстан (202,4 тыс. ед.), Свердловская область (183,9 тыс.), Башкортостан (166,3 тыс.), Челябинская область (147,6 тыс.) и Нижегородская область (147,1 тыс.).