Объявлены цены на кроссовер Aston Martin DBX для России

Сегодня 20 ноября на автосалоне в Лос-Анжелесе компания Aston Martin провела презентацию первого в своей истории кроссовера.

Ожидалось, что российская презентация новинки пройдет в следующем месяце, но компания «Авилон» уже провела ее. Дилер официально объявил стоимость и квоту.

Так, стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX будет предлагаться по цене от 14 200 000 рублей.

Прием предзаказов уже стартовал и известно, что немало запланированных к продаже автомобилей забронированы.

На следующий год квота составила 83 кроссовера. Первые российские клиенты начнут получать автомобили летом 2020 года.