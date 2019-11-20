Сегодня 20 ноября на автосалоне в Лос-Анжелесе компания Aston Martin провела презентацию первого в своей истории кроссовера.
Объявлены цены на кроссовер Aston Martin DBX для России
20.11.2019 12:59
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Ожидалось, что российская презентация новинки пройдет в следующем месяце, но компания «Авилон» уже провела ее. Дилер официально объявил стоимость и квоту.
Так, стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX будет предлагаться по цене от 14 200 000 рублей.
Прием предзаказов уже стартовал и известно, что немало запланированных к продаже автомобилей забронированы.
На следующий год квота составила 83 кроссовера. Первые российские клиенты начнут получать автомобили летом 2020 года.
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