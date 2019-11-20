В России доля продаж автомобилей с «автоматом» составила 59%

Российские аналитики выяснили, что уже почти 60% автомобилей в стране продается с автоматической трансмиссией.

Как сообщили аналитики «Автостат», на автомобили с «автоматом» приходится 59% рынка России. Эти данные актуальны по итогам продаж автомобилей за первые три квартала года.

В отчетный период россияне прибрели 700 тыс. новых легковушек с автоматической КП.

К последним относят не только классические «автоматы», но и роботизированные, а также вариаторы и тому подобные.

Отмечается, что рост продаж таких авто наблюдается четвертый год подряд, а их доля в сравнении с прошлым годом выросла на 3 процентных пункта.