В Лос-Анджелесе представили кроссовер Aston Martin DBX

В Лос-Анджелесе был представлен серийный кроссовер Aston Martin DBX, продажи которого запланированы на следующий год, но заказы принимают уже сейчас.

Автомобиль имеет силовую установку с 48-вольтовой бортовой сетью. Двигатель для Aston Martin DBX использовали от Mercedes-AMG. Этот ДВС имеет объём четыре литра, оснащен двойным наддувом и получил мощность 550 лошадиных сил при 700 Нм крутящего момента.

В паре с иловой установкой работает 9-скоростная автоматическая КП и система полного привода. Разгон до первой сотни будет осуществляться за 4,5 секунды, а максимальная скорость составит 291 км/ч.

Также стоит отметить в Aston Martin DBX наличие регулируемой выпускной системы и функцию деактивации цилиндров при малых нагрузках.

Также кроссовер оборудовали адаптивной трехуровневой подвеской, активной системой подавления кренов, а также регулируемыми амортизаторами. Дорожный просвет в зависимости от настроек может увеличиваться или уменьшиться на 45-50 мм.

В салоне кроссовера предложат отделку кожей, элементы из натурального дерева, полностью цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 10,25-дюймвым экраном и поддержкой Apple CarPlay.

Первая партия кроссоверов будет выпущена в спецверсии 1913 Package, название которой отсылают к году основания компании. В Германии за новый Aston Martin DBX попросят 193 500 евро или около 13,7 млн рублей. В следующем месяце новинка дебютирует в России, а тогда же озвучат и стоимость.