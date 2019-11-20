Ультрароскошный внедорожник Maybach показали на первом тизере

Презентация роскошного Mercedes-Maybach GLS состоится завтра 21 ноября, но уже сегодня автопроизводитель опубликовал первый тизер.

Ранее в Сети появлялись шпионское фотографии автомобиля, в том числе и без камуфляжа. То есть в целом внешность автомобиля не является секретом, да и отличий в экстерьере от «донора» не много.

Ультрароскошный внедорожник Maybach в экстерьере будет отличаться только фирменной решеткой радиатора, а также измененными бамперами и наличием выступающей звезды на капоте.

В салоне все будет выполнено в соответствии с политикой бренда и ожидается, что салон будет четырехместным.

Информации о моторной гамме пока нет, но можно предположить, что в нем предложат гибридную установку на базе битурбированного 4,0-литрового двигателя, и возможно появится 12-цилиндровый ДВС.

Премьерный показ новинки состоится 21 ноября на автосалоне в Гуанчжоу.