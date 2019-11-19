Nissan и Dongfeng показали новый бюджетный кроссовер

Новый кроссовер будет выпущен под маркой Venucia, которую создали компании Nissan и Dongfeng.

Представительство Venucia поделилось изображением своего кроссовера, но пока не раскрыло его название. В целом компания представила серийную версию концепта The V, которую публике показали еще в апреле 2019 года.

В серийной версии SUV сохранил главные особенности концепта, но бамперы, радиаторная решетка и пороги в серийном варианте не такие агрессивные.

Предположительно «паркетник» Venucia будет пятиместным, а его длина составит 4,7 метра. В движение машина будет приводиться гибридной силовой установкой.

По данным китайских профилирующих изданий в основе кроссовера лежит новая тележка, на которой в дальнейшем выпустят новые модели марки.

ДВС для китайского SUV будет позаимствован у альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В частности сообщается об 1,5-литровом турбомоторе мощностью 150 л.с. Агрегат оснастят 48-вольтовым стартер-генератором в составе умеренно-гибридной установки.

Публичный показ новинки Venucia состоится через несколько дней, а продажи модели запланированы на 2020 год.