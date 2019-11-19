Популярные комплектации Lada Vesta

Лада Веста – популярнейший среди российских автомобилистов седан, представленный в нескольких классических и спортивных комплектациях. Каждая из них обладает эксклюзивным дизайном и разнообразной цветовой палитрой. Это белый, коричневый, красный, темно-синий, серо-бежевый, серо-голубой, черный, серый, серебристый. Учитывая все климатические условия и дорожные особенности трасс России, производитель укомплектовал авто всеми необходимыми технологиями для комфортных и безопасных поездок (климат-контроль, большой дорожный просвет, система активной безопасности и пр.).

Lada Vesta SW Cross: особенности

Невероятной популярностью среди автомобилистов пользуется Lada Vesta SW Cross. Универсал класса «B» отличается высокой проходимостью, простотой и лаконичностью дизайна, красивой кузовной отделкой. К прочим особенностям модели стоит отнести:

Крупные заводские диски в 17 дюймов.

Длину и ширину кузова (4424 и 1785 мм соответственно).

Колесную базу 2635 мм.

Объем багажника, равный 480 литров.

Дополнительный «подпольный» объем багажного отделения, равный 95 л.

Увеличенный клиренс автомобиля (203 мм).

От классических моделей Лада Веста Кросс не отличается стилем подштамповок, но выгодно выделяется универсальностью. У официального дилера «Прагматика Купчино» в Санкт-Петербурге можно выбрать и купить свою Lada Vesta SW Cross, цена на которую не так высока, как на другие комплектации.

Lada Vesta Sport: особенности модификации

Данная комплектация Лада Веста седан тест-драйв проходила неоднократно с довольно высокими результатами. Максимальная скорость авто составляет 193 км в час. До 100 километров автомобиль разгоняется всего за 9,6 секунд. Такая модель точно придется по вкусу любителям скорости. К прочим внешним и технологическим особенностям комплектации относят:

Четыре удобные дверцы.

Расположение силового агрегата – переднее.

Длина кузова 4420 мм, ширина 1774 мм (без учета зеркал).

Объем багажника 480 литров.

Бензиновый двигатель.

Автоматическое впрыскивание топлива с электронным управлением.

Двигатель с четырьмя цилиндрами (рядное расположение).

Подробная информация о Лада Веста Спорт, цена и комплектация представлены нам официальном сайте дилера в СПБ. Здесь же можно подобрать оптимальный цвет транспортного средства, посмотреть сведения о крутящем моменте, рекомендуемом топливе.