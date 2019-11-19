Популярные комплектации Lada Vesta
Лада Веста – популярнейший среди российских автомобилистов седан, представленный в нескольких классических и спортивных комплектациях. Каждая из них обладает эксклюзивным дизайном и разнообразной цветовой палитрой. Это белый, коричневый, красный, темно-синий, серо-бежевый, серо-голубой, черный, серый, серебристый. Учитывая все климатические условия и дорожные особенности трасс России, производитель укомплектовал авто всеми необходимыми технологиями для комфортных и безопасных поездок (климат-контроль, большой дорожный просвет, система активной безопасности и пр.).
Lada Vesta SW Cross: особенности
Невероятной популярностью среди автомобилистов пользуется Lada Vesta SW Cross. Универсал класса «B» отличается высокой проходимостью, простотой и лаконичностью дизайна, красивой кузовной отделкой. К прочим особенностям модели стоит отнести:
- Крупные заводские диски в 17 дюймов.
- Длину и ширину кузова (4424 и 1785 мм соответственно).
- Колесную базу 2635 мм.
- Объем багажника, равный 480 литров.
- Дополнительный «подпольный» объем багажного отделения, равный 95 л.
- Увеличенный клиренс автомобиля (203 мм).
От классических моделей Лада Веста Кросс не отличается стилем подштамповок, но выгодно выделяется универсальностью. У официального дилера «Прагматика Купчино» в Санкт-Петербурге можно выбрать и купить свою Lada Vesta SW Cross, цена на которую не так высока, как на другие комплектации.
Lada Vesta Sport: особенности модификации
Данная комплектация Лада Веста седан тест-драйв проходила неоднократно с довольно высокими результатами. Максимальная скорость авто составляет 193 км в час. До 100 километров автомобиль разгоняется всего за 9,6 секунд. Такая модель точно придется по вкусу любителям скорости. К прочим внешним и технологическим особенностям комплектации относят:
- Четыре удобные дверцы.
- Расположение силового агрегата – переднее.
- Длина кузова 4420 мм, ширина 1774 мм (без учета зеркал).
- Объем багажника 480 литров.
- Бензиновый двигатель.
- Автоматическое впрыскивание топлива с электронным управлением.
- Двигатель с четырьмя цилиндрами (рядное расположение).
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