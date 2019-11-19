Грузовики Daewoo с манипулятором

Грузовики с манипуляторами Дэу – незаменимая спецтехника на строительных объектах. Они используются не только для транспортировки больших грузов и стройматериалов, но для перевозки контейнеров, гаражных конструкций небольших размеров, бытовок, габаритного оборудования.

Вспомогательная техника отлично справляется с прямым назначением, установкой и демонтажем конструкций различного типа. Это могут быть блоки для фундамента, столбы, ворота, плиточные перекрытия. При монтаже корзины для пассажиров манипулятор можно использовать для проведения ремонта зданий, электросетей, фасадов. Выбрать грузовик Daewoo с манипулятором можно, перейдя по ссылке.

Daewoo Novus Ultra

Одной из наиболее востребованных моделей грузовиков Daewoo с манипулятором считается Novus Ultra, отличающаяся внушительной грузоподъемностью, мощностью, надежностью. Машина предназначена для транспортировки бытовок строителей, монтажа металлических конструкций, перевозки плавательных средств (яхт, катеров), стройматериалов. Авто укомплектовано корейской КМУ Kanglim. Максимальная грузоподъемность составляет 7 тонн. Несмотря на назначение, грузовик выглядит довольно эстетично.

Daewoo Novus SE

Этот кран-манипулятор подходит также для транспортировки грузов весом до 7 тонн. К особенностям данной модели стоит отнести:

Низкую раму, что значительно упрощает процесс погрузки и разгрузки.

Возможность выполнения несложных монтажных работ.

Перевозку негабаритных грузов.

Способность справляться с поставленной задачей в условиях малого пространства.

Мощную стрелу Dong Yang SS

Максимальную высоту стрелы, достигающую 23 метров в высоту.

Несмотря на свои малые габариты, техника отлично справляется с грузами до 7-8 тонн. Грузовик идеально подходит для транспортировки кирпича, тротуарной плитки, железобетонных изделий, бытовок.

Daewoo Prima

Этот вместительный грузовик отличается от предыдущих моделей внушительной грузоподъемностью до 19 тонн. Колесная формула авто 8Х4 дарит машине маневренность при таких габаритах. Спецтехника укомплектована мощным двигателем, работающим на дизеле, Cummins ism 10800 cc. Объем движка составляет 410 л.с. В комплект также входит люлька. Отдельного внимания заслуживает выносливая стрела грузоподъемностью до 7 тонн типа DongYang SS1926, что делает высотные работы максимально комфортными и безопасными.