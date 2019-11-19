Основные критерии выбора автосервиса

От качества выполнения ремонта транспортного средства и сервисного обслуживания будет зависеть долговечность, функциональность, ходовая способность и безопасность любого автомобиля. Поэтому автомобилистам следует внимательно относиться к выбору сервиса. Тут следует учитывать не только доступность цен, но и качество выполняемых работ, расположение, используемые материалы и т.д.

С чего стоит начать

В современном мире, где технологии ушли довольно далеко, большая часть владельцев автосалонов размещает объявления о сервисах в интернете. Некоторые создают собственные сайты для привлечения клиентов. Поэтому к вопросу поиска подходящего автосервиса нужно подходить комплексно. А начать следует с поиска отзывов о выбранном месте в интернете. После этого можно расспросить друзей и знакомых, у которых есть авто, посещали ли они выбранный автосервис Выборгский район.

Другие критерии выбора

Первое, на сто стоит обращать внимание – это расположение. Поломка может произойти в любой момент. Чем ближе окажется выбранный автомобильный сервис, тем лучше. Нужно выбирать мастерскую с удобным маршрутом, где минимум пробок. Но и ближайшее СТО может оказаться не подходящим, например, цены слишком высокие на услуги или подозрительно низкие, неквалифицированные сотрудники и т.д. К прочим критериям выбора автосервиса стоит отнести:

Техническую оснастку заведения. Если лампочку фонаря можно поменять быстро и без особых усилий, то серьезные поломки, связанные с функциональными узлами или кузовными работами требуют специального оснащения. Мастерская должна оснащаться современным инструментом, диагностическим и ремонтным оборудованием.

Постепенность ремонта. Можно выбрать любой сервис и обратиться туда с мелкой поломкой. Если работу выполнят мастера быстро и качественно, то, вероятнее всего, более сложный ремонт им тоже окажется по плечу.

Описывание всех проблем и проверка их решения. Можно для себя написать на бумаге обо всех поломках, чтобы после ремонта сразу проверить работоспособность отремонтированных узлов. Чем больше мастера прислушиваются к пожеланиям, тем лучше сервис.

Длительность эффекта. Чем дольше автомобиль работает после ремонта или замены каких-то деталей, тем лучше автомастерская. Короткий отрезок времени между поломками говорит о малом профессионализме или использовании некачественных запчастей.

Стоимость ремонтных работ, диагностики, планового обслуживания. Цены не должны быть слишком низкими, но и на завышенные расценки покупаться не стоит, ведь высокая стоимость не всегда означает качество.

Также нужно обращать внимание на акции и скидки для постоянных клиентов. Это станет отличным вариантом экономии. Гарантия н проделанные работы и реализация сервисом запчастей – еще несколько плюсов в пользу такой мастерской.