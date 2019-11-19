Фольксваген Поло: немецкое качество по доступной цене

Поскольку Фольксваген изначально создавался как бренд автомобилей «для народа», мало кто связывает машины этой марки с такими представителями премиум-класса, как Мерседес Бэнц и Ауди. Между тем, одна из популярных моделей Фольксвагена – небольшой седан Поло – некоторое время выпускалась под названием «Ауди 50». И это лишь одна из многих причин, по которым она имеет право соперничать с лучшими немецкими автомобилями.

Респектабельность и комфорт

При близком знакомстве Фольксваген Поло подкупает своей аристократичностью и своеобразным стилем. Его дизайн выполнен в строгом классическом стиле, и уже ничто не напоминает о том, что первоначально этот седан выпускался в кузове «хетчбэк» и выглядел скорее как спорткар, нежели как авто солидного господина. Сегодня линии Поло заметно удлинились, характерные круглые фары и вентиляционные отверстия на задних стойках приобрели вытянутую форму, придающую ему более уверенный и даже слегка агрессивный вид. Появилось множество хромированных деталей, за счет которых авто не выглядит таким уж «народным».

Сложно не оценить и продуманную до мелочей «начинку» этого агрегата. Зеленое атермальное остекление, прозрачный рассеиватель для галогенных фар, дневные ходовые огни, светодиоды на подсветке заднего номера – уже одно это говорит о немецкой педантичности и продуманности до мелочей. Даже в базовой версии автомобиль имеет функциональную систему вентиляции и рециркуляции воздуха в салоне и другие опции, которые делают поездки более комфортными.

Специально для россиян были разработаны различные дополнения, помогающие Поло адаптироваться к сложным климатическим и дорожным условиям. Так, у него слегка увеличился дорожный просвет и объем топливного бака, появились защитные щитки на днище кузова, а также пластиковая защита колесных арок и защита воздухозаборника. Емкость аккумуляторной батареи была увеличена специально для запуска в холодное время года. Благодаря этому, Поло стал желанным приобретением для жителей нашей страны.

Цена вопроса

В базовой версии – Концептлайн – цена Фольксвагена Поло составляет порядка 680 тысяч рублей. Учитывая надежность и комфортабельность этого седана, такую стоимость сложно назвать высокой. Но и доступной для бюджета среднестатистического россиянина ее не назовешь. Поэтому в официальных дилерских центрах компании Фольксваген большим спросом пользуется услуга приобретения автомобиля в кредит.

Заключить договор кредитования можно в самом салоне. При этом высока вероятность того, что недостающие денежные средства будут предоставлены в рамках акции или специального предложения, под относительно невысокий годовой процент.

Приобретая машину у официального представителя концерна, владелец может быть уверен в том, что ближайшие два года она будет находиться на гарантийном обслуживании, и любую неисправность, которая выявится в течение этих лет, компания устранить бесплатно. Более того – если машина регулярно проходит техническое обслуживание, гарантийный срок продлевается на еще один год, с ограничением по пробегу 100 тысяч км.

Помимо стандартной гарантии, официальный дилер предоставляет покупателю право принять участие в программе «Гарантия мобильности». Это означает, что на него будет оформлен полис, который даст возможность обратиться в службу технической поддержки при возникновении внештатной ситуации на дороге. Эвакуация авто, ремонт на месте, предоставление подменной машины и другие услуги будут оказаны бесплатно как на территории страны, так и за ее пределами. Благодаря этому, путешествия будут приносить только радость, а любые проблемы решатся самым быстрым способом.