Российские аналитики рассказали об автомобильных брендах, которые получили наибольшую выручку от продаж машин за первые три квартала этого года.

Так, были названы марки-лидеры по выручке за 9 месяцев 2019 года в России.

В отчетный период выручка с продаж новых автомобилей в целом составила 1 трлн 819,1 млрд рублей, а этот результат оказался на 6% больше. Лидирует с показателем 227 млрд рублей компания KIA. Эта сумма получилась с продажи 168 100 автомобилей и оказалась на 10,5% больше.

Средняя стоимость одной модели составила 1,35 млн рублей. На втором месте по объёму выручки располагается Toyota – 192 млрд рублей (74 394 авто), что на 1,2% больше. Средняя стоимость одной машины составила 2 576 000 рублей.

В тройке лидеров оказалась Лада с результатом 167 млрд рублей (+9,9%) и объёмами продаж 257 186 ед. при средней цене 649 тыс. рублей.

Четвертый и пятый результат у Hyundai (162 млрд руб.; +10,3%) и Mercedes-Benz (133 млрд руб.; +11,5%). Стоимость одного автомобиля в среднем у первой составляет 1 241 000 рублей, а у второй — 4 684 000 рублей.