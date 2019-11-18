Премьера коммерческого автомобиля Renault Kangoo третьей генерации состоится в 2020 году.
Новый Renault Kangoo показали на патентных изображениях
18.11.2019 15:02
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Сегодня в сети появились патентные изображения автомобиля, которые раскрывают, как будет выглядеть серийная версия.
Стоит отметить, что модель Renault Kangoo присутствует на рынке уже более 10 лет и похоже новое его поколение будет представлено в версии с электрической силовой установкой.
Предполагается, что версии с обычными ДВС для Kangoo еще будут предлагать.
В частности, у автомобиля в моторной гамме ожидается современный 1,5-литровый дизельный двигатель.
Ранее компания показывала концепт Kangoo Z.E., по мотивам которого и будет выполнен электрический вариант, но судя по патентным изображениям, внешность товарного варианта не будет такой эффектной.
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