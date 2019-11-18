Новый Renault Kangoo показали на патентных изображениях 

Премьера коммерческого автомобиля Renault Kangoo третьей генерации состоится в 2020 году.

Сегодня в сети появились патентные изображения автомобиля, которые раскрывают, как будет выглядеть серийная версия.

Стоит отметить, что модель Renault Kangoo присутствует на рынке уже более 10 лет и похоже новое его поколение будет представлено в версии с электрической силовой установкой.

Предполагается, что версии с обычными ДВС для Kangoo еще будут предлагать.

В частности, у автомобиля в моторной гамме ожидается современный 1,5-литровый дизельный двигатель.

Ранее компания показывала концепт Kangoo Z.E., по мотивам которого и будет выполнен электрический вариант, но судя по патентным изображениям, внешность товарного варианта не будет такой эффектной.