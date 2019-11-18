Отечественный автопроизводитель сейчас старается увеличить продажи серии LADA XRAY, и для этой модели сейчас готовится новая комплектация «Instinct».
«АвтоВАЗ» выпустит для Lada XRAY новую версию «Instinct»
19.11.2019 00:00
15 0
Журналистам портала «Лада.Онлайн» удалось узнать, что «АвтоВАЗ» выпустит LADA XRAY Cross с вариатором и оригинальными элементами дизайна.
Это будет ограниченная версия модели и она будет предлагаться под названием «Instinct».
Известно, что в новой комплектации будет черная глянцевая крыша, черные корпуса боковых зеркал и двухцветные колесные диски.
Интернет-издание пишет, что на заводе уже собрали несколько экземпляров XRAY Cross Instinct, при этом автопроизводитель опровергает данную информацию.
Ранее с черной крышей выпускались спецверсии LADA Priora и Kalina.
Комментарииcomments powered by HyperComments