«АвтоВАЗ» выпустит для Lada XRAY новую версию «Instinct»

Отечественный автопроизводитель сейчас старается увеличить продажи серии LADA XRAY, и для этой модели сейчас готовится новая комплектация «Instinct».

Журналистам портала «Лада.Онлайн» удалось узнать, что «АвтоВАЗ» выпустит LADA XRAY Cross с вариатором и оригинальными элементами дизайна.

Это будет ограниченная версия модели и она будет предлагаться под названием «Instinct».

Известно, что в новой комплектации будет черная глянцевая крыша, черные корпуса боковых зеркал и двухцветные колесные диски.

Интернет-издание пишет, что на заводе уже собрали несколько экземпляров XRAY Cross Instinct, при этом автопроизводитель опровергает данную информацию.

Ранее с черной крышей выпускались спецверсии LADA Priora и Kalina.