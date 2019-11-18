Рейтинг был составлен на основании продаж таких автомобилей за восемь месяцев этого года.
В России назвали самые популярные кросс-версии автомобилей
18.11.2019 14:52
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Первое место среди всех кросс-версий автомобилей занял KIA Rio X-Line, который разошелся тиражом в количестве 24,8 тыс. экземпляров.
Следом за ним с показателем 20 тысяч единиц располагается LADA Vesta SW Cross, а в тройке лидеров оказался Renault Sandero Stepway.
Его объёмы продаж в отчетный период составили 15,9 тыс. единиц. В первой пятерке оказались LADA Largus Cross и Renault Logan Stepway с результатами 10,5 тыс. и 8,4 тыс. проданных штук.
Шестое место оказалось за LADA XRay Cross (6,5 тыс. ед.), а седьмую строчку занимает LADA Vesta Cross (2,6 тыс. ед.).
Замыкают десятку лидеров LADA Granta, KIA Picanto X-Line и Renault Dokker Stepway, продажи которых составили менее тысячи единиц.
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