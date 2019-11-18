В России назвали самые популярные кросс-версии автомобилей

Рейтинг был составлен на основании продаж таких автомобилей за восемь месяцев этого года.

Первое место среди всех кросс-версий автомобилей занял KIA Rio X-Line, который разошелся тиражом в количестве 24,8 тыс. экземпляров.

Следом за ним с показателем 20 тысяч единиц располагается LADA Vesta SW Cross, а в тройке лидеров оказался Renault Sandero Stepway.

Его объёмы продаж в отчетный период составили 15,9 тыс. единиц. В первой пятерке оказались LADA Largus Cross и Renault Logan Stepway с результатами 10,5 тыс. и 8,4 тыс. проданных штук.

Шестое место оказалось за LADA XRay Cross (6,5 тыс. ед.), а седьмую строчку занимает LADA Vesta Cross (2,6 тыс. ед.).

Замыкают десятку лидеров LADA Granta, KIA Picanto X-Line и Renault Dokker Stepway, продажи которых составили менее тысячи единиц.