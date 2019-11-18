Названы 10 регионов России по числу автомобилей японских марок

По состоянию на середину года в России было зарегистрировано 10 млн автомобилей японских марок.

Их доля в автопарке составляет 22,4%. Москва является лидером в топ-10 регионов России по числу автомобилей японских марок с показателем 876,6 тыс. ед. или 9% от парка японских машин.

На втором месте располагается Приморский край – 762,4 тыс. авто, а это 7,7% доли. В тройке лидеров располагается Подмосковье — 571,6 тыс. экземпляров (5,8%).

На эти три региона приходится 20% автопарка. В десятке регионов-лидеров по версии агентства «Автостат» оказались: