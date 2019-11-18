Как проверить SKODA Octavia перед покупкой

Всё большей популярностью на территории Российской Федерации пользуются автомобили концерна ŠKODA. По качеству они ничем не уступают немецким производителям, тогда как цена на авто в разы ниже тех же Мерседес и БМВ. Именно поэтому россияне предпочитают эти автомобили, покупая их даже на вторичном рынке. Но как выбрать хороший автомобиль без скрытых дефектов и неполадок?

Что проверить перед покупкой?

Перед тем как заплатить за выбранный автомобиль продавцу, имеет смысл провести проверку. Желательно, конечно, доверить это профессионалам, ведь существует масса фирм и автосалонов, проводящих по заказу полную диагностику автомобиля. Осмотр состоит из следующих важных пунктов:

Осмотр кузова на предмет повреждений и ржавчины. При этом можно воспользоваться специальным микрометром, измеряющим толщину краски. Так можно определить, была ли машина бита и впоследствии восстановлена. Проверка уровня всех технологических жидкостей в двигательном отсеке. Визуально устанавливается наличие подтёков. Проверка состояния двигателя, ремней, шлангов и проводов в подкапотном пространстве. При запущенном двигателе прослушивается его работа, в этот момент можно услышать посторонние шумы и постукивания. Проверка работы коробки передач. Визуально осматривается её корпус на предмет подтёков смазки. Визуальный осмотр подвески. Проверяется плотность сайлентблоков на рычагах, наличие подтёков на амортизаторах, состояние тормозных дисков и рулевой рейки. Поверка работоспособности всех электрических устройств – фар, стеклоподъёмников, освещения кабины, сигнала. Проверка работоспособности бортового компьютера, а значит, всех датчиков, установленных в автомобиле. Проверка состояния салона, кресел, передней панели, потолка, поликов и порогов.

Преимущества покупки авто у официального дилера

Лучше всего покупать автомобиль у официального дилера. В этом случае можно быть уверенным, что юридически он «чист». Ведь мало кто будет рисковать дилерской лицензией из-за автомобиля с криминальным прошлым. Также есть вероятность, что перед продажей сам дилер, а вернее, механики его центра полностью проверили машину.

Преимущества покупки авто в компании Град-Авто

Одним из официальных дилеров ŠKODA является компания Град-Авто. Приобретая здесь автомобиль, покупатель получает ряд неоспоримых бонусов:

полное автострахование;

возможность взять машину в лизинг;

удобное кредитование;

trade-in;

гарантийное и послегарантийное обслуживание.

К тому же дилер предлагает сервисное обслуживание с установкой только оригинальных запчастей. Удобное расположение офиса и график работы без выходных позволяют обслуживать клиентов в любое удобное для них время.