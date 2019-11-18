Как проверить SKODA Octavia перед покупкой
Всё большей популярностью на территории Российской Федерации пользуются автомобили концерна ŠKODA. По качеству они ничем не уступают немецким производителям, тогда как цена на авто в разы ниже тех же Мерседес и БМВ. Именно поэтому россияне предпочитают эти автомобили, покупая их даже на вторичном рынке. Но как выбрать хороший автомобиль без скрытых дефектов и неполадок?
Что проверить перед покупкой?
Перед тем как заплатить за выбранный автомобиль продавцу, имеет смысл провести проверку. Желательно, конечно, доверить это профессионалам, ведь существует масса фирм и автосалонов, проводящих по заказу полную диагностику автомобиля. Осмотр состоит из следующих важных пунктов:
- Осмотр кузова на предмет повреждений и ржавчины. При этом можно воспользоваться специальным микрометром, измеряющим толщину краски. Так можно определить, была ли машина бита и впоследствии восстановлена.
- Проверка уровня всех технологических жидкостей в двигательном отсеке. Визуально устанавливается наличие подтёков.
- Проверка состояния двигателя, ремней, шлангов и проводов в подкапотном пространстве. При запущенном двигателе прослушивается его работа, в этот момент можно услышать посторонние шумы и постукивания.
- Проверка работы коробки передач. Визуально осматривается её корпус на предмет подтёков смазки.
- Визуальный осмотр подвески. Проверяется плотность сайлентблоков на рычагах, наличие подтёков на амортизаторах, состояние тормозных дисков и рулевой рейки.
- Поверка работоспособности всех электрических устройств – фар, стеклоподъёмников, освещения кабины, сигнала.
- Проверка работоспособности бортового компьютера, а значит, всех датчиков, установленных в автомобиле.
- Проверка состояния салона, кресел, передней панели, потолка, поликов и порогов.
Преимущества покупки авто у официального дилера
Лучше всего покупать автомобиль у официального дилера. В этом случае можно быть уверенным, что юридически он «чист». Ведь мало кто будет рисковать дилерской лицензией из-за автомобиля с криминальным прошлым. Также есть вероятность, что перед продажей сам дилер, а вернее, механики его центра полностью проверили машину.
Преимущества покупки авто в компании Град-Авто
Одним из официальных дилеров ŠKODA является компания Град-Авто. Приобретая здесь автомобиль, покупатель получает ряд неоспоримых бонусов:
- полное автострахование;
- возможность взять машину в лизинг;
- удобное кредитование;
- trade-in;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание.
К тому же дилер предлагает сервисное обслуживание с установкой только оригинальных запчастей. Удобное расположение офиса и график работы без выходных позволяют обслуживать клиентов в любое удобное для них время.