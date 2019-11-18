Составлен список пикапов в России по средневзвешенной цене

Российские аналитики опубликовали рейтинг пикапов по их средней стоимости в России за период с января по сентябрь 2019 года.

На российском рынке представлено всего 8 моделей пикапов, а самым доступным из них является УАЗ «Пикап».

Его средняя стоимость в отчетный период составила 983 тыс. рублей, а объёмы продаж – 2 605 ед. Следующие пикапы в списке имеют средневзвешенную стоимость более 1,5 млн рублей.

Так, следующим в рейтинге оказался Foton Tunland. Он был продан в количестве всего 11 экземпляров, по средней цене 1 619 000 рублей.

Пикап Fiat Fullback был реализован в количестве 121 ед. и имеет среднюю цену 2 124 000 рублей.

Далее в списке оказались: Mitsubishi L200 (2 млн 239 тыс. руб.; 1358 ед.), Isuzu D-Max (2 млн 263 тыс. руб.; 194 ед.) и Toyota Hilux (2 млн 612 тыс. руб.; 2191 ед.), Volkswagen Amarok (3 млн 365 тыс. руб., 473 ед.) и Mercedes-Benz X-Class (4 млн 200 тыс. руб.; 246 ед.).