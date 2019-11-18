Составлен топ-3 самых быстро продаваемых подержанных автомобилей в РФ

На вторичном авторынке некоторые машины продаются за несколько дней, а другие могут продаваться несколько месяцев.

Как правило, быстро продаются популярные модели в классических цветах, и в хороших комплектациях с проверенными агрегатами.

Сложнее всего продать редкие модели, особенно если они официально не представлены в РФ.

Покупателя пугают такие авто, так как они могут дорого обходится в обслуживании и на них тяжело найти комплектующие.

Очень хорошо на рынке подержаных авто продаются LADA Largus, Chevrolet Cruze и Hyundai Solaris.

Эти машины в среднем продаются менее чем за месяц, но меньше всего времени на продажу потратит автовладелец Hyundai Solaris.

В среднем эта модель продается за две недели, но как правило на скорость продажи влияет цена и состояние машины.