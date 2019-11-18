АвтоВАЗ рассказал о ресурсе вариатора новой Lada Vesta

Руководитель проекта Лада Веста рассказал о вариаторе, который с недавнего времени с тал доступен для автомобилей семейства.

В частности, представитель АвтоВАЗа рассказал о ресурсе вариатора новой Lada Vesta, заявив, что по результатам испытаний показатель трансмиссии достиг 1 млн км.

До запуска в продажу автомобилей, новая коробка передач прошла целый комплекс испытаний. На тесты выводили 40 машин, которые испытывали в разных условиях.

Из общего числа тестовых авто 14 испытали в условиях экстремально низких температур, в том числе и в Сургуте при минус 47 градусов по Цельсию.

Также тесты проводили в Сочи и на Северном Кавказе. В общей сложности было пройдено 500 тыс. километров.

В целом вариатор прошел испытания достойно, но были выявлены некоторые дефекты, которые сразу же устранили.