Mitsubishi представил обновленные модели Mirage и Attrage

Mitsubishi в Таиланде провела презентацию своих рестайлинговых моделей Mirage и Attrage, а это хэтчбек и седан соответственно.

Новинки получило большое количество изменений, как внешних так, и в интерьере. Предположительно технические изменения тоже произошли, но данные о моторах японская компания пока не раскрыла.



После рестайлинга Mirage и Attrage стали выглядеть в соответствии с фирменным стилем Mitsubishi.

В них появилась радиаторная решетка Dynamic Shield, новая оптика и задние фонари, а также измененные бамперы.

Для компактных Mirage и Attrage расширили цветовую гамму и для выбора добавили 15-дюймовые колесные диски.



В салоне после рестайлинга появилась мультимедийная система с семидюймовым экраном, более качественные материалы отделки и синтетическая кожа, но она доступна только для седана. В хэтчбеке во всех комплектациях предлагается ткань.



Публичный показ рестайлинговых моделей Mirage и Attrage пройдет 28 ноября. На мероприятии будут озвучены все технические характеристики моделей и возможно даже назовут цены.

Дорестайлинговый седан и хэтчбек оснащаются 1,2-литровым 78-сильным бензиновым мотором.