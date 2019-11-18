Названы российские цены на обновленный седан Jaguar XE

Наряду с этим были названы и российские цены на модель 2020 года. С 18 ноября автомобиль можно заказать по цене от 2 844 000 рублей. Топовый вариант автомобиля оценили в 3 406 000 рублей.

Как известно, после обновления седан перестал быть доступен для покупки с механической трансмиссией и компрессорными силовыми установками.

Отличается седан и обновленной внешностью, где появились измененные бамперы, новые задние фонари, а также доступный пакет R-Dynamic.

В салоне также произошли изменения, и главным из них становится появление рулевого колеса и цифровой панели приборов от I-Pace. Что касается моторной гаммы, то заказать Jaguar XE предлагают с двухлитровым двигателем мощностью 249 или 300 л.с., а также 180-сильным дизельным агрегатом.

Систему привода предлагают на заднюю или обе оси. Уже в базовой комплектации автомобиля предложат колесные диски размером 18 дюймов, светодиодную оптику, датчики парковки, камеру заднего вида и систему удержания полосы движения. За дополнительную плату можно заказать мультимедиа Touch Pro Duo.