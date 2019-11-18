Не так давно стало известно, что Ульяновский автомобильный завод создаст для «Русского Прадо» новый двигатель.
УАЗ рассказал о новом турбированном двигателе
18.11.2019 13:24
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Тогда информации о нем было известно мало, но предполагалось, что новая силовая установка может появится и на внедорожнике Патриот.
Теперь УАЗ рассказал о новом турбированном двигателе, сообщив, что он разработан специалистами Заволжского моторного завода.
Это полностью новый ДВС, а его индекс 002. Он представляет собой турбированный двигатель, рабочий объём цилиндров которого не назван, а отдача составит 180 л.с.
Этот силовой агрегат планируется внедрить в 2020 году. Уже сейчас турбодвигатель проходит стендовые испытания и задачей компании максимально быстро поставить его на конвейер, пишет «ТАСС».
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