Не так давно стало известно, что Ульяновский автомобильный завод создаст для «Русского Прадо» новый двигатель.

Тогда информации о нем было известно мало, но предполагалось, что новая силовая установка может появится и на внедорожнике Патриот.

Теперь УАЗ рассказал о новом турбированном двигателе, сообщив, что он разработан специалистами Заволжского моторного завода.

Это полностью новый ДВС, а его индекс 002. Он представляет собой турбированный двигатель, рабочий объём цилиндров которого не назван, а отдача составит 180 л.с.

Этот силовой агрегат планируется внедрить в 2020 году. Уже сейчас турбодвигатель проходит стендовые испытания и задачей компании максимально быстро поставить его на конвейер, пишет «ТАСС».