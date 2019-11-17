отзыв об авто

Поиск

Volkswagen Tayron установил новый абсолютный рекорд продаж

Новости
17.11.2019 17:01
19 0

В немецкой компании Volkswagen рассказали о продажах нового кроссовера Tayron, сообщив, что он ставит новые рекорды.

В октябре этот автомобиль разошелся тиражом в количестве 23 990 экземпляров, а это абсолютный рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен в сентябре, когда объёмы продаж составили 22 155 экземпляров.

В результате Volkswagen Tayron на китайском рынке обошел в продажах Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿