Volkswagen Tayron установил новый абсолютный рекорд продаж

В немецкой компании Volkswagen рассказали о продажах нового кроссовера Tayron, сообщив, что он ставит новые рекорды.

В октябре этот автомобиль разошелся тиражом в количестве 23 990 экземпляров, а это абсолютный рекорд.

Предыдущий рекорд был установлен в сентябре, когда объёмы продаж составили 22 155 экземпляров.

В результате Volkswagen Tayron на китайском рынке обошел в продажах Kia Sportage, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.