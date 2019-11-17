Составлен топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива

Рейтинг внедорожников родом из Японии, которые потребляют больше всего топлива составили зарубежные эксперты.

В их рейтинг вошли наиболее востребованные модели внедорожников, а возглавляет его Honda Passport.

Расход топлива в этой модели составляет 12 литров по городу и 9,5 литра при движении по трассе. С немного большими показателями на второй строчке разместился Toyota 4Runner – 13,8 и 10,0 литров соответственно.

У Toyota Land Cruiser 200, который находится в тройке лидеров, расход топлива составляет 11,5 и 15 литров.

У Lexus LX 570, который находится на четвертой позиции показатель расхода топлива на 100 км пути может достигать 25 литров.

Такой же максимальный расход топлива может быть и у Infiniti QX80, которые замыкает составленный рейтинг.