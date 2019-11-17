УАЗ вспомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны

Официальная группа УАЗ «ВКонтакте» продолжает знакомить со своей историей, и накануне автопроизводитель ознакомил подписчиков с экспериментальным образцом десятиместного УАЗ-37411, который в 1990 году был разработан для нужд Минобороны.

В основе прототипа лежала «Буханка». Автопроизводитель в экспериментальном образце убрал часть крыши и боковой части кузова, а вместо него установили трубчатый каркас и накрыли его тентом.

Внутри авто были установлены две 4-местных лавки. Водителя от накрытой части кузова отгородили перегородкой с раздвижным окном. Также на УАЗ-37411 был установлен силовой передний бампер и система отопления.