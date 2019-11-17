Составлен рейтинг самых ожидаемых кроссоверов в России

В ближайшее время на российском рынке появятся новые модели кроссоверов, которые ране были анонсированы представителями компании.

Среди ожидаемых в стране кроссоверов эксперты выделили пятерку наиболее интересных. Автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых кроссоверов в России, в котором оказалось две модели китайского происхождения, два немецких кроссовера и один чешский.

Компания Skoda должна представить весной следующего года Karoq, сборка которого будет организована на российском предприятии.

Среди немецких кроссоверов ожидаемым является обновленный Audi Q7 и новый семиместный Mercedes-Benz GLB. Последний был представлен два года назад и ожидается в России в начале года. В это же время должен появится и Q7.

Что касается китайских представителей SUV, то это Geely SX11 и GAС GS8. Сборка первого на предприятии «БелДжи» стартует в первом квартале 2020 года, а его поставки в Россию должны организовать в течение первой половины года. GAS GS8 в нашей стране ожидается в конце года