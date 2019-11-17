Экстремальный 800-сильный Porsche Cayenne заметили на тестах

Фотошпионам уже удалось сфотографировать новинку по время тестирования, которая внешне в целом не отличается от Turbo S E-Hybrid, но сзади можно увидеть иной бампер и пару сдвоенных патрубков выхлопной системы.

Именно это и указывает на то, что перед нами более мощная версия.

Если обычный Turbo S E-Hybrid имеет установку в четырехлитровым 550-сильным ДВС и 136-сильным электродвигателем с суммарной отдачей 680 л.с., то новая версия будет иметь отдачу порядка 800 л.с.