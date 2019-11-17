Новый пикап Peugeot сфотографировали без камуфляжа

Автопроизводители совместными усилиями создали новую платформу, а первым пикапом на этой основе стал Kaicene.

Теперь к выходу готовят пикап от Peugeot и судя по всему его премьера состоится достаточно скоро. Новый пикап Peugeot уже сфотографировали без камуфляжа в Чили, а предназначен он в первую очередь для рынка Латинской Америки.

По предварительным данным, его серийная сборка стартует на заводе в Уругвае, где собирают Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

Презентацию модели может пройти уже в марте следующего года, тогда как ранее предполагали, что он выйдет не ранее 2022 года.

Внешность пикапа выполнена в фирменной стилистике Peugeot iCockpit, а вот в салоне есть много общего с китайской моделью.

Технически автомобили не будут идентичны и у французского пикапа появятся моторы от PSA, в том числе и двухлитровый 180-сильный дизельный агрегат. Будет ли пикап представлен на европейском рынке, пока неизвестно.