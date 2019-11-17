7 автобрендов изменили цены на свои авто в первой половине ноября

Семь автомобильных компаний из официально представленных в России переписали цены на одну или несколько своих моделей.

Так, в первой половине ноября на 10 тысяч рублей подорожал кроссовер Chery Tiggo 4, а на 20-22 тысяч рублей прибавили в цене все комплектации модели Volkswagen Polo.

При этом у компании BMW было зафиксировано удорожание 14 автомобилей на сумму от 20 до 450 тысяч рублей.

Есть модели, которые наоборот подорожали, и это УАЗ Патриот в некоторых комплектациях, подешевевших на 10 тыс. рублей.

В модельном ряду Geely автомобили Emgrand и Atlas стали дороже на 15 и 25 тыс. рублей, а Emgrand X7 подешевле на 5-55 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

У кроссовера Sportage большинство комплектаций стали доступнее на 20 тыс. рублей, а Rio, Optima, Sorento Prime и К 900 подорожали. Сумма удорожания в зависимости от авто и комплектации варьировалась от 5 до 100 тыс. рублей.