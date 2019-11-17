Названы самые продаваемые Toyota на рынке РФ за октябрь

Самые востребованные автомобили японской марки были озвучены по результатам их продаж в октябре.

Бестселлером бренда Toyota на рынке РФ остается бизнес-седан Toyota Camry. Его продажи в прошлом месяце сократились на 10% и составили 2 583 ед.

Вторым самым подаваемым автомобилем компании в России стал внедорожник Toyota Land Cruiser, популярность которого выросла на 22%, а объёмы продаж составили 1 673 ед.

Toyota RAV4 оказался в тройке лидеров бренда с результатом 1 527 шт., что на 29% меньше. Toyota Land Cruiser 200 стал четвертым по продажам.

Россияне в октябре купили 721 такой внедорожник, что на 21% больше. Следующим по объёмам реализации стал Toyota Corolla – 560 ед., что меньше на 36,6%.

Также компания в октябре продала 552 ед. Toyota Fortuner (+37%), 274 ед. Toyota C-HR (+64%), 107 ед. Toyota Highlander (+24%) и 33 ед. Toyota Alphard (+230%).