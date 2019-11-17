Chevrolet Camaro и Colorado признали самыми ненадежными на рынке США

Надежными в рейтинге остаются автомобили японских брендов, а возглавляет его, как и прежде – премиальный бренд Lexus.

Моделям этой марки присудили 81 балл по надежности из 100 возможных. Следом расположились Mazda и Toyota с одинаковым результатом – по 77 баллов.

В десятке еще числится Porsche с показателем 75 баллов, Genesis – 71 балл, Hyundai – 69 баллов, Subaru – 68 баллов, Dodge – 63 балла, Kia – 62 балла и Mini – 59 баллов.

Если говорить о моделях марок, то самыми надежными были признаны Lexus NX и Toyota Prius. Их надежность оценили в 89 и 94 балла соответственно.

А вот аутсайдерами по версии Consumer Reports оказались пикапы Chevrolet Camaro и Colorado, которые заработали менее 4 баллов.