Volkswagen запустил в производство новую модель

Volkswagen в Китае приступил к сборке новой модели, имя которой пока неизвестно. В Сети было опубликовано фото сделанное на совместном предприятии FAW-Volkswagen в КНР.

На снимке коллектив китайского предприятие и автомобиль закрытый красным покрывалом. Известно, что собранный вариант получил внутризаводской индекс VW483/1.

На этом же заводе производят лифтбек Volkswagen Arteon, и у него индекс VW483. Про универсал Arteon впервые информация появилась в 2018 году, но с тех пор представители Volkswagen официально не подтвердили, что Arteon получит новую версию.

При этом в документах, посвящённых реконструкции завода марки в Германии было упоминание про Shooting Brake.

Что за модель должна выйти в таком кузове не сообщалось, но еще тогда предположили, что это будет как раз Arteon.